Covid | ultime news Bollettino | 108 304 casi e 223 vittime | tasso di positività 22% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo l'ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute l'occupazione delle terapie intensive sale al 15,4% e nelle aree medicheal 21,6%. Multa da 100 euro a over 50 non vaccinati, sanzione da 400 a 1000 euro a chi entra in negozio senza pass. Verso il giallo Abruzzo, Toscana, V.d'Aosta ed Emilia Romagna. Mattarella: "Da pandemia nuova consapevolezza del futuro, ogni sfida affrontata con responsabilità e impegno di tutti". Ue, 80% degli adulti europei è completamente vaccinato. Attesa per il