Covid, monitoraggio Iss: l’incidenza raddoppia a 1.669 casi, sale l’occupazione negli ospedali (Di venerdì 7 gennaio 2022) l’incidenza dei contagi raddoppia nel giro di una settimana, mentre l’occupazione negli ospedali continua a crescere sia nei reparti di area medica che in terapia intensiva. Il monitoraggio settimanale dell’Iss, ora all’esame delle cabina di regia, fotografa la corsa del Covid in Italia e una situazione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più critica. L’indice di trasmissibilità Rt sale a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente. l’incidenza dei nuovi positivi è pari a 1.669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 di 7 giorni fa. Inoltre, sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, che questa settimana è al 15,4% contro il 12,9% del 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022)dei contaginel giro di una settimana, mentrecontinua a crescere sia nei reparti di area medica che in terapia intensiva. Ilsettimanale dell’Iss, ora all’esame delle cabina di regia, fotografa la corsa delin Italia e una situazione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più critica. L’indice di trasmissibilità Rta 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente.dei nuovi positivi è pari a 1.669su 100mila abitanti erispetto al valore di 783 di 7 giorni fa. Inoltre,il tasso di occupazione in terapia intensiva, che questa settimana è al 15,4% contro il 12,9% del 30 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Monitoraggio Gimbe, impennata di casi di Covid: +153% in sette giorni. Attualmente positivi 1,2 milioni. La 'sanità… - PietroMazzara : AC Milan comunica che tutti i calciatori testati nella giornata odierna sono risultati negativi al Covid-19. Nei p… - Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - mattinodinapoli : Covid, terapie intensive in aumento e incidenza raddoppiata. Rischio 'alto' per 10 Regioni. I dati monitoraggio Iss - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Monitoraggio Gimbe, impennata di casi di Covid: +153% in sette giorni. Attualmente positivi 1,2 milioni. La 'sanità terri… -