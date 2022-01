Conegliano fa festa e si prende la Coppa davanti a Mattarella

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Non c'è niente da fare, le più forti sono loro: le Pantere divincono anche laItalia quando ormai Novara pensava di aver messo un'ipoteca sul trofeo, avanti 2 - 0 nella finalissima ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Conegliano festa

La Tribuna di Treviso

Non c'è niente da fare, le più forti sono loro: le Pantere divincono anche la coppa Italia quando ormai Novara pensava di aver messo un'ipoteca sul trofeo, avanti 2 - 0 nella finalissima di Roma. E invece sotto gli occhi del presidente della ...Chiude De Kruijf! E la Coppa Italia è ancora diquindi e brindisi di Prosecco DOC per le Pantere che hanno conquistato l'ambita coccarda tricolore di fronte al Presidente Mattarella,...Non c’è niente da fare, le più forti sono loro: le Pantere di Conegliano vincono anche la coppa Italia quando ormai Novara pensava di aver messo un’ipoteca sul trofeo, avanti 2-0 nella finalissima di ...L’epilogo più scontato sul campo per una manifestazione falcidiata dal Covid e che ha scatenato grandi polemiche tra addetti ai lavori ed appassionati. Saranno Conegliano e la Novara del vice coach mo ...