Chris Evans in trattative per interpretare una leggenda hollywoodiana in un nuovo film (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo Tom Holland, anche Chris Evans sembra essere destinato ad interpretare un volto iconico. L’attore, che ha dato vita al personaggio di Captain America nei film Marvel, è pronto ad una nuova avventura cinematografica. Come riporta Deadline, sarebbe in trattative per interpretare il leggendario Gene Kelly, un artista poliedrico che ha lasciato il segno nel … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo Tom Holland, anchesembra essere destinato adun volto iconico. L’attore, che ha dato vita al personaggio di Captain America neiMarvel, è pronto ad una nuova avventura cinematografica. Come riporta Deadline, sarebbe inperilrio Gene Kelly, un artista poliedrico che ha lasciato il segno nel … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

