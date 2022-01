“Che tristezza…”. I Soliti Ignoti, Alessandro Gassman ci va giù pesante. L’accusa (piccante) al programma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non ci sta Alessandro Gassman e lo dice a tutti. Parliamo, molto probabilmente, dell’ultima puntata de I Soliti Ignoti. Non ne siamo certi perché l’attore non ha fatto riferimento a un programma in particolare, ma semplicemente al gesto di una telecamera. Gassman ha scritto su Twitter: “Ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c’è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza”. Potrete immaginare la reazione dei suoi fan quando l’attore ha condiviso questo pensiero sui social. Ma l’orario sembra chiaro… Alessandro Gassman ha scritto questo tweet ieri sera, mentre era in onda il programma condotto da Amadeus su Rai 1, I Soliti Ignoti, con una puntata speciale ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non ci stae lo dice a tutti. Parliamo, molto probabilmente, dell’ultima puntata de I. Non ne siamo certi perché l’attore non ha fatto riferimento a unin particolare, ma semplicemente al gesto di una telecamera.ha scritto su Twitter: “Ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c’è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza”. Potrete immaginare la reazione dei suoi fan quando l’attore ha condiviso questo pensiero sui social. Ma l’orario sembra chiaro…ha scritto questo tweet ieri sera, mentre era in onda ilcondotto da Amadeus su Rai 1, I, con una puntata speciale ...

