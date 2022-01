C’è posta per te torna l’8 gennaio 2022: gli ospiti del debutto (Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ tutto pronto, anzi prontissimo per la prima puntata di C’è posta per te del 2022. Dopo una stagione da record di ascolti per il programma di Maria de Filippi, Mediaset spera proprio in un altro anno da incorniciare. C’è posta per te è il cavallo di razza del sabato sera di Canale 5 e domani se la vedrà con Tali e quali, il format di Carlo Conti che terrà compagnia invece al pubblico di Rai 1. Questa volta a salire sul palco non saranno i vip ma la gente comune che crede di avere un qualche talento nelle imitazioni. Un esperimento per Rai 1 che spera di tenere testa a Canale 5. Ma torniamo alla prima puntata di C’è posta per te: chi vedremo in studio domani con Maria de Filippi? Due volti amatissimi dal pubblico di Mediaset per il debutto, due grandi amici di Maria, è proprio il caso di dirlo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ tutto pronto, anzi prontissimo per la prima puntata di C’èper te del. Dopo una stagione da record di ascolti per il programma di Maria de Filippi, Mediaset spera proprio in un altro anno da incorniciare. C’èper te è il cavallo di razza del sabato sera di Canale 5 e domani se la vedrà con Tali e quali, il format di Carlo Conti che terrà compagnia invece al pubblico di Rai 1. Questa volta a salire sul palco non saranno i vip ma la gente comune che crede di avere un qualche talento nelle imitazioni. Un esperimento per Rai 1 che spera di tenere testa a Canale 5. Ma torniamo alla prima puntata di C’èper te: chi vedremo in studio domani con Maria de Filippi? Due volti amatissimi dal pubblico di Mediaset per il, due grandi amici di Maria, è proprio il caso di dirlo. ...

