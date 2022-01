Australian Open, Voracova dopo il visto respinto: “Come una prigione” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Renata Voracova descrive la struttura in cui si trova in isolamento “Come una prigione“. La 38enne ceca, specialista del doppio, si trova al Park Hotel di Melbourne Come Novak Djokovic, dopo che le autorità locali le hanno respinto il visto. “Sono chiusa in una stanza da cui non posso uscire – ha spiegato Voracova a due giornali della Repubblica Ceca, DNES e Sport -. C’è una finestra di dimensione ridotte, che posso aprire fino a cinque centimetri di spazio per far passare un po’ d’aria. Ci sono agenti di guardia ovunque, anche in corridoio e sotto la mia finestra. A volte mi viene da ridere: pensano forse che potrei saltare giù e scappare?“. “Il cibo? Me lo lasciano sull’uscio, ma è razionato e io mi sento Come se fossi in ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Renatadescrive la struttura in cui si trova in isolamento “una“. La 38enne ceca, specialista del doppio, si trova al Park Hotel di MelbourneNovak Djokovic,che le autorità locali le hannoil. “Sono chiusa in una stanza da cui non posso uscire – ha spiegatoa due giornali della Repubblica Ceca, DNES e Sport -. C’è una finestra di dimensione ridotte, che posso aprire fino a cinque centimetri di spazio per far passare un po’ d’aria. Ci sono agenti di guardia ovunque, anche in corridoio e sotto la mia finestra. A volte mi viene da ridere: pensano forse che potrei saltare giù e scappare?“. “Il cibo? Me lo lasciano sull’uscio, ma è razionato e io mi sentose fossi in ...

