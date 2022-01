Anguissa: Napoli, posso dare di più. I miei genitori non credevano che ce l’avrei fatta” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Frank Anguissa centrocampista del Napoli ha parlato in un’intervista a L’Equipe. Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa è impegnato in coppa d’Africa con la maglia del Camerun, ma non dimentica gli azzurri. Anguissa ai microfoni de L’equipe, promette impegno per difendere i colori del Napoli “Quando si nasce poveri, si porta dentro una grande voglia di arrivare in alto. Vuoi cambiare la tua vita, regalare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, di dare in campo” ha spiegato il centrocampista del Napoli. “I miei genitori non credevano che ce l’avrei fatta, tanti bambini hanno il sogno di giocare a calcio e diventare ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Frankcentrocampista delha parlato in un’intervista a L’Equipe. Il centrocampista delFrankè impegnato in coppa d’Africa con la maglia del Camerun, ma non dimentica gli azzurri.ai microfoni de L’equipe, promette impegno per difendere i colori del“Quando si nasce poveri, si porta dentro una grande voglia di arrivare in alto. Vuoi cambiare la tua vita, regalare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, diin campo” ha spiegato il centrocampista del. “Inonche ce, tanti bambini hanno il sogno di giocare a calcio e diventare ...

