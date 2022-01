Addio a Peter Bogdanovich: il regista de ‘L’ultimo spettacolo’ aveva 82 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) È morto all’età di 82 anni il grande regista americano Peter Bogdanovich. A darne conferma è stata la figlia Antonia: Bogdanovich è deceduto nella sua casa di Los Angeles nella serata di ieri. Leggi anche -> È morto a 58 anni Jean-Marc Vallé: la carriera del regista di ‘Dallas Buyers Club’ Peter Bogdanovich era nato a Kigston, nello stato di New York, nel 1939: il padre era serbo e la madre di famiglia ebrea. aveva iniziato il suo approccio alla recitazione sotto Stella Adler, presso gli Actor Studios ed in breve aveva poi ricevuto un incarico come programmatore dei film al MoMa di New York. Alla fine degli anni Sessanta aveva lavorato con Jack ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) È morto all’età di 82il grandeamericano. A darne conferma è stata la figlia Antonia:è deceduto nella sua casa di Los Angeles nella serata di ieri. Leggi anche -> È morto a 58Jean-Marc Vallé: la carriera deldi ‘Dallas Buyers Club’era nato a Kigston, nello stato di New York, nel 1939: il padre era serbo e la madre di famiglia ebrea.iniziato il suo approccio alla recitazione sotto Stella Adler, presso gli Actor Studios ed in brevepoi ricevuto un incarico come programmatore dei film al MoMa di New York. Alla fine degliSessantalavorato con Jack ...

