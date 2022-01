“Abbiamo avvisato la produzione”. GF Vip, bella grana: la concorrente straparla e scoppia il caso (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non è certo una novità il comportamento poco calibrato di Katia Ricciarelli all’interno della casa più spiata d’Italia. Di alcune sue uscite un po’ fuori luogo ne parlano in molti, dai coinquilini della casa, agli utenti dei social, ai quotidiani. proprio così, il disappunto è generale, e si attende solo che siano presi provvedimenti per far capire alla soprano che forse dovrebbe moderare certi commenti. “Katia Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità, sono inaccettabili sulla tv generalista”. Questo è quanto scritto sul Corriere della sera, quotidiano letto in tutta Italia, e non è finita qui: “La soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi”. Commenti poco gratificanti insomma, che non tarderanno ad avere delle ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non è certo una novità il comportamento poco calibrato di Katia Ricciarelli all’interno della casa più spiata d’Italia. Di alcune sue uscite un po’ fuori luogo ne parlano in molti, dai coinquilini della casa, agli utenti dei social, ai quotidiani. proprio così, il disappunto è generale, e si attende solo che siano presi provvedimenti per far capire alla soprano che forse dovrebbe moderare certi commenti. “Katia Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità, sono inaccettabili sulla tv generalista”. Questo è quanto scritto sul Corriere della sera, quotidiano letto in tutta Italia, e non è finita qui: “La soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi”. Commenti poco gratificanti insomma, che non tarderanno ad avere delle ...

