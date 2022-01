Volley, Mattarella riceve il premio di “Miglior Giocatore”: “Non lo merito” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Lega di pallavolo donne ha deciso di omaggiare Sergio Mattarella consegnandogli il premio di “Miglior Giocatore” . La consegna al Capo dello Stato è avvenuta in occasione della finale di Coppa Italia 2021/2022. Era presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Questo il commento di Mattarella: “Non lo merito…”. Gli sono stati consegnati anche una miniatura della Coppa e il pallone firmato dalle giocatrici. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Lega di pallavolo donne ha deciso di omaggiare Sergioconsegnandogli ildi “” . La consegna al Capo dello Stato è avvenuta in occasione della finale di Coppa Italia 2021/2022. Era presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Questo il commento di: “Non lo…”. Gli sono stati consegnati anche una miniatura della Coppa e il pallone firmato dalle giocatrici. SportFace.

