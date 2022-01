Vaccini Covid 19, obbligo per gli over 50 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, scatterà l'obbligo Vaccini fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data, con l'... Leggi su ilcapoluogo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, scatterà l'fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data, con l'...

Advertising

AurelianoStingi : Perche il #SARSCoV2 (ORA) non ha nulla a che fare con il #raffreddore (cold d'ora in poi) Un lungo 3d dove non mett… - Corriere : La quarta dose di vaccini anti Covid aumenta gli anticorpi di 5 volte dopo una settimana - fattoquotidiano : Super #greenpass, vaccini e fasce d'età: la maionese impazzita dei Migliori sui decreti anti-Covid - luciagangale1 : RT @Debora98398253: @pbecchi Un danno eclatante... Studi scientifici dimostrano che i vaccini Covid-19 danneggiano il sistema immunitario… - AngeloGaraventa : RT @Controcorrentv: Con i provvedimenti presi oggi si può riprendere una vita normale nonostante il Covid? Maria Giovanna Maglie: 'Non c'è… -