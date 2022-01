The Good Doctor 5, anticipazioni 7 gennaio 2022: Lea e Shauna si fidanzano ufficialmente (Di giovedì 6 gennaio 2022) The Good Doctor, dopo la pausa per le festività natalizie, tornerà su Rai Due Venerdì 7 gennaio con la prima puntata della quinta stagione. La trama, rivela che Shaun e Lea, festeggeranno il loro fidanzamento ufficiale e organizzeranno le loro nozze. Nel frattempo, al Saint Bonaventure arriverà Selen Morrison che fingerà di essere una paziente per testare le capacità dello staff medico avendo acquistato l'ospedale. Intanto, Mateo Rendón inizierà una relazione con Lim mentre Morgan e Park saranno sempre più innamorati e Glassman annuncerà la fine del suo matrimonio. The Good Doctor 5, trama 7 gennaio 2022: arriva Selen Morrison, la nuova proprietaria del St. Bonaventure La prima puntata di The Good Doctor della quinta stagione vedrà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) The, dopo la pausa per le festività natalizie, tornerà su Rai Due Venerdì 7con la prima puntata della quinta stagione. La trama, rivela che Shaun e Lea, festeggeranno il loro fidanzamento ufficiale e organizzeranno le loro nozze. Nel frattempo, al Saint Bonaventure arriverà Selen Morrison che fingerà di essere una paziente per testare le capacità dello staff medico avendo acquistato l'ospedale. Intanto, Mateo Rendón inizierà una relazione con Lim mentre Morgan e Park saranno sempre più innamorati e Glassman annuncerà la fine del suo matrimonio. The5, trama 7: arriva Selen Morrison, la nuova proprietaria del St. Bonaventure La prima puntata di Thedella quinta stagione vedrà ...

Advertising

epiphanyvjin : è stato un colpo al cuore l'ultimo episodio della prima stagione di the good doctor - masspb07 : Più il male dilaga nel mondo e più la luce del bene risplende… the more evil spreads in the world, the more the lig… - Good_____Person : RT @astrayfen: @Solis_Alis_ never forgetti the capitol spaghetti - GioCaramia : @Giovanni_N0 @leuconoe76 Aggiungo: The Head su Amazon Prime. Finita ieri. Very good e veramente internazionale - 612csy : HUY GAGO THE TEASERS ARE SO GOOD AJSJSJWNSJSWKNSKSWKKWW -