Spezia | Thiago Motta | «Rosso ad Agudelo eccessivo Potevamo pareggiare»

(Di giovedì 6 gennaio 2022), allenatore dello, ha parlato dopo il successo della formazione scaligera ai danni del Verona Ai microfoni di DAZN,ha parlato dopo la sconfitta dellocontro il Verona. PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo giocando cercando di approfittare dei loro errori. Il Verona può andare in difficoltà quando costruisce e perde palla, ma si rende pericoloso quando la recupera e riparte.questa partita ma ora guardiamo alla prossima». FINALE NERVOSO – «Non è una questione di nervosismo. Ho preso un giallo che non ho capito bene ma succede. Ildiretto admi è sembrato esagerato e lo si è visto dalla reazione del loro giocatore che si è rialzato subito. ...

Spezia-Verona 1-2 (0-0) Spezia (4-1-4-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca (26 st ... Allenatore: Thiago Motta Verona (3-4-2-1): Pandur; Tameze (36 st Depaoli), Günter, ... Oltre l'emergenza e i dieci positivi al Covid-19 che non hanno dato possibilità di scelta a Tudor: l'Hellas Verona si prende i tre punti sul campo dello Spezia grazie a una doppietta firmata da Caprari; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti entrano in campo con lo spirito giusto.