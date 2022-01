Rassegna stampa, le ‘prime’ dei quotidiani in edicola oggi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva l’obbligo vaccinale per gli over 50: è questa la notizia che apre praticamente tutti i quotidiani in edicola oggi, giovedì 6 gennaio. D’altronde, il Covid domina anche le aperture dei quotidiani sportivi, con la Serie A nelle mani delle varie Asl locali. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva l’obbligo vaccinale per gli over 50: è questa la notizia che apre praticamente tutti iin, giovedì 6 gennaio. D’altronde, il Covid domina anche le aperture deisportivi, con la Serie A nelle mani delle varie Asl locali. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CarloCalenda : Per evitare di sprecare il mio e il vostro tempo non seguirò l’impulso di cercare e pubblicare la sterminata rasseg… - MilanNewsit : La Gazzetta su Milan-Roma: 'Positivi anche tra i rossoneri: Pioli, emergenza in difesa' - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Il CorSport in prima pagina sui rinvii: 'Dimezzati dalle Asl' - anteprima24 : ** Rassegna stampa, le 'prime' dei quotidiani in edicola oggi ** - forzaroma : Le ambizioni in un due big match #ASRoma #SerieA #6gennaio #MilanRoma -