Proteste in Kazakistan, i soldati russi arrivano ad Almaty (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scontri e morti ad Almaty, la città più grande del Kazakhstan. Dopo che da tre giorni la piazza principale è al centro di una serie di manifestazioni di protesta contro il governo provocate dall’aumento dei prezzi degli idrocarburi, sono intervenuti blindati e truppe a piedi inviate da Mosca, su richiesta del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev. Secondo le informazioni dell’agenzia russa Tass, dopo l’ingresso dei soldati è seguita una «intensa sparatoria», con diversi morti e feriti. Già ieri dopo l’assalto al comune della città (i manifestanti avevano occupato l’edificio rompendo i vetri e penetrando fino all’ufficio del sindaco) la polizia kazaka aveva reagito lanciando granate stordenti sui manifestanti scesi per le strade. Secondo la polizia locale in azione non ci sarebbero cittadini estenuati, ma «estremisti» manovrati da «potenze straniere». ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scontri e morti ad, la città più grande del Kazakhstan. Dopo che da tre giorni la piazza principale è al centro di una serie di manifestazioni di protesta contro il governo provocate dall’aumento dei prezzi degli idrocarburi, sono intervenuti blindati e truppe a piedi inviate da Mosca, su richiesta del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev. Secondo le informazioni dell’agenzia russa Tass, dopo l’ingresso deiè seguita una «intensa sparatoria», con diversi morti e feriti. Già ieri dopo l’assalto al comune della città (i manifestanti avevano occupato l’edificio rompendo i vetri e penetrando fino all’ufficio del sindaco) la polizia kazaka aveva reagito lanciando granate stordenti sui manifestanti scesi per le strade. Secondo la polizia locale in azione non ci sarebbero cittadini estenuati, ma «estremisti» manovrati da «potenze straniere». ...

