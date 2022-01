Pagelle Milan Roma | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Tonali: IbanezAl termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Pagelle #Milan Roma: i voti ai protagonisti del match #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Supercoppa Italiana Femminile - Roma-Milan 1-2 - Le pagelle - ACMValerio : RT @AnfetaMilan: Pagelle Anticipate Milan Roma Maignan 5.5 Theo Hernandez 4 Tomori 6 Romagnoli 6 Florenzi 6.5 Tonali 5 Bakayoko 2 Messias… - infoitsport : Supercoppa Italiana Femminile - Roma-Milan 1-2 - Le pagelle - infoitsport : Supercoppa Italiana Femminile, Roma-Milan 1-2: pagelle rossonere | News -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Milan News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Tonali FLOP: Ibanez VOTI ...Lazio - Empoli 3 - 3, ledi una gara al cardiopalma all'Olimpico: Milinkovic - Savic salva la squadra di Sarri ... fa belle figura dopo gli errori col. Strepitoso su Immobile nella ripresa.Le pagelle di Milan-Roma, gara valida per la 20esima giornata di Serie A andata in scena allo stadio San Siro di Milano oggi, giovedì 6 gennaio 2022. Le pagelle di Milan-Roma * MAIGNAN 6.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A: pagelle Milan Roma I voti e i giudizi ai protago ...