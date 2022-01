Pagelle Milan-Roma 3-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledi3-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventesima giornata di. Al Meazza i rossoneri vincono con merito contro i giallorossi che patiscono nel finale l’inferiorità numerica. In gol Giroud, Messias, poi Abraham a riaprirla, quindi Leao che la chiude dopo l’espulsione di Karsdorp. Nel recupero rosso anche per Mancini ma Ibrahimovic si mangia il rigore. Di seguito iai protagonisti della partita.(4-2-3-1): Maignan 7; Florenzi 6.5 (33? st Conti sv), Kalulu 5.5, Gabbia 6, Hernandez 6.5; Tonali 7, Krunic 6.5 (19? st Bakayoko 6); Messias 7, Diaz 6.5 (43? st Maldini sv), Saelemaekers 6 (19? st Leao 7); Giroud 7 (33? st Ibrahimovic 6.5). In ...

Mourinho 5,5Arbitro: Chiffi 6Il tabellino del primo tempo di Milan-Roma 2-1Marcatori: 8 rig. Giroud (M), 17 Messias (M), 40 Abraham (R)Ammoniti: Karsdorp, Theo Hernandez, Abraham, Zaniolo