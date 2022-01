LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Benavides in testa tra le moto, Peterhansel guida tra le auto (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 auto – Dopo il km 159 km, Stéphane Peterhansel ha preso il comando su Henk Lategan per 26 secondi. Mattias Ekstrom completa la top 3 provvisoria anche al volante di un’Audi RS Q e-tron, staccato di poco più di un minuto. Orlando Terranova ha piazzato al quarto posto il primo Prodrive della classifica, a poco più di due minuti. La situazione è più complicata per Nasser Al-Attiyah, che ora ha perso più di 7?. Tuttavia, il qatariota può stare tranquillo perché non ha perso nulla da Sébastien Loeb che è esattamente con lo stesso ritardo rispetto all’attuale leader di tappa! 08.15 QUAD – Essendo stato il primo a partire, Manuel Andújar ha mantenuto il comando al primo intermedio posto dopo poco più di 80 km. Alexandre Giroud è 1? dietro, mentre Copetti e ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.30– Dopo il km 159 km, Stéphaneha preso il comando su Henk Lategan per 26 secondi. Mattias Ekstrom completa la top 3 provvisoria anche al volante di un’Audi RS Q e-tron, staccato di poco più di un minuto. Orlando Terranova ha piazzato al quarto posto il primo Prodrive della classifica, a poco più di due minuti. La situazione è più complicata per Nasser Al-Attiyah, che ora ha perso più di 7?. Tuttavia, il qatariota può stare tranquillo perché non ha perso nulla da Sébastien Loeb che è esattamente con lo stesso ritardo rispetto all’attuale leader di! 08.15 QUAD – Essendo stato il primo a partire, Manuel Andújar ha mantenuto il comando al primo intermedio posto dopo poco più di 80 km. Alexandre Giroud è 1? dietro, mentre Copetti e ...

