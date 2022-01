Formazioni ufficiali Sassuolo Genoa: le scelte degli allenatori (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Sassuolo Genoa match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo Genoa, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Ekuban CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel(3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Ekuban CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscalcionapoli1 : Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: debutto per Hefti, Defrel sostituisce Scamacca - 777PARTENERS : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: Dionisi punta su Defrel. Hefti subito titolare nel Grifo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: debutto per Hefti, Defrel sostituisce Scamacca - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: debutto per Hefti, Defrel sostituisce Scamacca - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: debutto per Hefti, Defrel sostituisce Scamacca -