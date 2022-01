Fifa 22 TOTY – Squadra dell’anno | tutto quello che devi sapere!

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ci siamo! E’ quasi arrivato il momento di conoscere i giocatori che faranno parte deldi22, il Team of the Year, ossia la, uno degli eventi più attesi diUltimate Team. Supporta i migliori al mondo.Il #inizia domani Votazioni aperte dal 10 gennaio pic.twitter.com/PmldJFu5K0— EA SPORTSITA (@EAItalia) January 6, 2022 VOTO22 Anche quest’anno gli utenti avranno la possibilità di votare laa partire da lunedì 10 gennaio, come annunciato ufficialmente da EA Sports attraverso una breve clip pubblicata sui canali social. I candidati verranno svelati a partire da venerdì 7 gennaio, quando conosceremo i ...