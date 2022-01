Diciamo la verità, i tatticismi sul Quirinale sono figli di una Costituzione inadeguata (Di giovedì 6 gennaio 2022) È impietoso il paragone tra la campagna per le presidenziali in corso in Francia e la cronaca dei giorni che precedono la scelta del prossimo presidente in Italia. Oltralpe è aperto da mesi e alla portata di tutti un confronto durissimo e tutto politico non solo sui programmi ma addirittura sull’identità nazionale. Non solo, la vitalità del dibattito politico è stata ravvivata sia dalla concorrenza imprevista sorta alla destra di Marine Le Pen con la irruente candidatura di Eric Zemmour, che obbliga la Francia a ripensare a sé stessa come nazione, sia dalla vivace ricomparsa sulla scena di una sfida neo-gollista a Emmanuel Macron. Sfida che può addirittura sconfiggerlo. Data al 4% dei suffragi quando si è presentata alle primarie dei neo-gollisti, Valérie Pecresse è sorprendentemente balzata al 20% e più una volta vinte le primarie. Il tutto, sulla base di un programma che combatte ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) È impietoso il paragone tra la campagna per le presidenziali in corso in Francia e la cronaca dei giorni che precedono la scelta del prossimo presidente in Italia. Oltralpe è aperto da mesi e alla portata di tutti un confronto durissimo e tutto politico non solo sui programmi ma addirittura sull’identità nazionale. Non solo, la vitalità del dibattito politico è stata ravvivata sia dalla concorrenza imprevista sorta alla destra di Marine Le Pen con la irruente candidatura di Eric Zemmour, che obbliga la Francia a ripensare a sé stessa come nazione, sia dalla vivace ricomparsa sulla scena di una sfida neo-gollista a Emmanuel Macron. Sfida che può addirittura sconfiggerlo. Data al 4% dei suffragi quando si è presentata alle primarie dei neo-gollisti, Valérie Pecresse è sorprendentemente balzata al 20% e più una volta vinte le primarie. Il tutto, sulla base di un programma che combatte ...

