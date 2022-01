Covid in Campania, oggi 16.512 positivi e sette morti: indice di contagio al 14,18%, aumentano ancora ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 6 gennaio 2022) Restano stabili i nuovi positivi e la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, pur nella gravita dei casi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 16.512... Leggi su ilmattino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Restano stabili i nuovie la curva dei contagi da Coronavirus in, pur nella gravita dei casi. Numeri alla mano,il virus fa registrare 16.512...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: aumentano ricoveri, oltre 16.500 casi - Agenzia_Ansa : 'Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - Loredanataberl1 : RT @gipscli: #Covid Televideo riporta (pag 113) una inquietante gravissima dichiarazione del presidente Ordine Medici di Napoli che evoca “… -