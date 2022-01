Bufera Grande Fratello Vip, Il conduttore infuriato: “Hanno chiuso il programma senza avvertirmi, lascio Mediaset”. Fan sotto choc (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cambio improvviso di palinsesto Mediaset, su Canale 5. Venerdì 7 gennaio andrà in onda in prima serata una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da tempo era però previsto uno speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicato al Quirinale. L’appuntamento con Cesare Bocci è stato rimandato a data da destinarsi, molto probabilmente in concomitanza con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Lo sfogo di Cesare Bocci su Instagram Una scelta quella di Mediaset che non è particolarmente piaciuta a Bocci: l’attore è il conduttore di Viaggio nella Grande Bellezza dal 2019. A quanto pare Cesare non è stato informato della novità dall’azienda ma ha scoperto tutto tramite alcuni siti web. Su Instagram l’interprete ha pubblicato una schermata con ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cambio improvviso di palinsesto, su Canale 5. Venerdì 7 gennaio andrà in onda in prima serata una nuova puntata della sesta edizione delVip. Da tempo era però previsto uno speciale di Viaggio nellaBellezza dedicato al Quirinale. L’appuntamento con Cesare Bocci è stato rimandato a data da destinarsi, molto probabilmente in concomitanza con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Lo sfogo di Cesare Bocci su Instagram Una scelta quella diche non è particolarmente piaciuta a Bocci: l’attore è ildi Viaggio nellaBellezza dal 2019. A quanto pare Cesare non è stato informato della novità dall’azienda ma ha scoperto tutto tramite alcuni siti web. Su Instagram l’interprete ha pubblicato una schermata con ...

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Grande GF Vip, Katia Ricciarelli fuori: due sponsor chiedono provvedimenti ... Katia Ricciarelli verrà squalificata nella puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 ... Katia Ricciarelli nella bufera Dopo aver dato della "scimmia" a Lucrezia 'Lulù' Selassiè e averla ...

Uomini e Donne, è bufera: volano insulti, 'interviene' anche il pubblico ... giovani ragazzi e ragazze diventano tronisti e corteggiatori, al fine di trovare il grande amore. ... ricordate com'era Alessandro Basciano prima del successo? Uomini e Donne, è bufera: volano insulti ...

Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip Corriere dello Sport Guendalina Tavassi: il nuovo amore dopo la rottura con D’Aponte | Sui social è già bufera Sui social sono felici e innamorati. Ma l’idillio viene presto spezzato. E lui si difende: “Sono una persona dai sani principi”.

GF Vip, Katia Ricciarelli fuori: due sponsor chiedono provvedimenti Si complica la situazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Da giorni non si fa che parlare della cantante e sui social network sono in molti a chiedere a gran voce la squalifica dell’ex mo ...

