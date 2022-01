Violenta la figliastra e la fa abortire | una serie di abusi agghiaccianti | il racconto della vittima

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una vicenda incredibile. Che si è conclusa con una prima condanna a 10 anni e 6 mesi di reclusione per un 73enne originario di Cerignola. L’accusa è pesantissima. Il gup ha definito l’uomo come un «vero “padrone”, portatore di una mentalità arcaica». Violenza sessuale perterrificanti. Una violenza che ha avuto una durata infinita, quindici anni, tra il 2005 e il 2020. La: la figliasua convivente. Glie anche i matrimoni combinati Ma non solo. L’uomo avrebbe inoltre costretto la ragazza anche a sottostare, tra il 2007 e il 2016, «a due matrimoni “combinati”» con stranieri. Che «in quel modo avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno» versando all’uomo in un caso fino a 5mila euro. Tra l’altro, nelle motivazioni del verdetto, altri elementi gravissimi. Come riporta “Il Giornale”, l’uomo ...

Abusata e stuprata per anni. Costretta a subire quelle violenze in silenzio per paura di altre ritorsioni. Venduta in sposa due volte, in cambio di denaro. E obbligata ad abortire per nascondere la ve ...L'uomo accusato viene definito dal giudice un "vero padrone portatore di una mentalità arcaica" in grado di esercitare "una sorta di diritto di proprietà ...