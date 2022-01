UFFICIALE: Ostigard è un nuovo giocatore del Genoa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Leo Skiri Ostigard è un nuovo calciatore del Genoa. Il comunicato UFFICIALE del club rossoblù che annuncia l’affare nuovo colpo di mercato per il Genoa: è fatta per il difensore Ostigard. COMUNICATO – «Il difensore Leo Skiri Østigård è un altro rinforzo nel calcio mercato di gennaio. Arriva con la formula del prestito dal Brighton e vestirà la maglia numero 55. Nato ad Åndalsnes il 28 novembre del 1999, ha indossato anche le maglie di Molde, Viking, St.Pauli, Coventry City e Stoke City (13 presenze e un gol nella Championship 2021/22). Fa parte della Nazionale Under 21 norvegese e vanta una qualificazione al Mondiale U20». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Leo Skiriè uncalciatore del. Il comunicatodel club rossoblù che annuncia l’affarecolpo di mercato per il: è fatta per il difensore. COMUNICATO – «Il difensore Leo Skiri Østigård è un altro rinforzo nel calcio mercato di gennaio. Arriva con la formula del prestito dal Brighton e vestirà la maglia numero 55. Nato ad Åndalsnes il 28 novembre del 1999, ha indossato anche le maglie di Molde, Viking, St.Pauli, Coventry City e Stoke City (13 presenze e un gol nella Championship 2021/22). Fa parte della Nazionale Under 21 norvegese e vanta una qualificazione al Mondiale U20». L'articolo proviene da Calcio News 24.

