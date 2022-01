This Is Us 6 sconvolge tutti con la rivelazione di Rebecca in attesa della versione italiana

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Abbiamo atteso questo momento per settimane ma forse nessuno si aspettava potesse essere così crudo e duro.is Us 6 va in scena negli Usa eil pubblico che da ormai sette anni segue le avventure o, meglio, le disavventure die i suoi e proprio da lei arriva il colpo che ha messo ko. La première diis Us 6 segna subito la linea di confine tra quello che abbiamo scoperto nella quinta stagione e quello che sarà quest’ultima compresa la situazione di salute die quello che i suoi figli saranno disposti a fare per aiutarla. ATTENZIONE SPOILER! Nel primo episodiosesta stagione, mentre trascorreva la giornata con Jack e Hailey,ricorda di aver preso il treno per lavorare con suo padre quando era ...