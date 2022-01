Advertising

CorriereQ : Taglia lingua al compagno durante lite in B&B a Roma, arrestata - giornaleladige : Orrore: i carabinieri ritrovano il pezzo amputato nel frigobar - iwantoeatyourp : RT @cmqgloria: dedalo ora taglia lingua ad eleonora giorgi che continua a parlare #backtoschool - iosonobasita_ : RT @cmqgloria: dedalo ora taglia lingua ad eleonora giorgi che continua a parlare #backtoschool - cmqgloria : dedalo ora taglia lingua ad eleonora giorgi che continua a parlare #backtoschool -

Ultime Notizie dalla rete : Taglia lingua

Agenzia ANSA

A dare l'allarme era stato l'uomo, anch'egli di nazionalità belga, che ha contattato intorno alle 3 il numero di emergenza 112 dicendo: "Ho latagliata e una parte sta nel frigo bar del bed ...Infine, da gran comédien ,corto: "E dopotutto, parlare di ciò che nessuno sa, con una certa ... Riesce a una prosa italiana conversevole e di elegante precisione, articolata: laper ...Un turista belga è stato soccorso nella notte in strada a Roma con una ferita alla lingua, risultata in parte tagliata. E’ stata arrestata per l’accusa di lesioni gravissime la donna che era con lui.E' stata arrestata per l'accusa di lesioni gravissime la turista belga di 40 anni, la donna che era con l'uomo soccorso questa notte in un B&b di Roma e trovato con una parte di lingua tagliata. (ANSA ...