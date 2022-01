Super Green Pass obbligatorio per l’accesso a palestre e piscine dal 30 dicembre (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel decreto legge “Festività” il consiglio dei ministri ha deciso di approvare il Super Green Pass obbligatorio anche per l’accesso a palestre e piscine a partire dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022. Per poter entrare in una palestra e allenarsi, o per nuotare in una piscina, non basterà dunque più avere il Green Pass regolare che si può ottenere anche con il solo tampone e non con il vaccino, ma bisognerà presentare il Super Green Pass rilasciato solo se vaccinati o guariti dal Covid. Una misura stabilita dal Governo per abbassare i numeri del contagio che stanno salendo in maniera vertiginosa. Super Green ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel decreto legge “Festività” il consiglio dei ministri ha deciso di approvare ilanche pera partire dal 302021 e fino al 31 gennaio 2022. Per poter entrare in una palestra e allenarsi, o per nuotare in una piscina, non basterà dunque più avere ilregolare che si può ottenere anche con il solo tampone e non con il vaccino, ma bisognerà presentare ilrilasciato solo se vaccinati o guariti dal Covid. Una misura stabilita dal Governo per abbassare i numeri del contagio che stanno salendo in maniera vertiginosa....

Advertising

borghi_claudio : @Theskeptical_ Mai stato per gli obblighi e mai voterò nessun obbligo però il green pass o peggio il super green pa… - borghi_claudio : @mrk4m1 Caro mio, l'ultima volta che ho potuto votare sul green pass alla camera è finita 300 a favore e 33 contro.… - agorarai : L'opinione del sindacato sul super green pass per tutti i lavoratori: @PpBombardieri ad #agorarai #5gennaio - chiaralucetw : @Mariodalex1989 È un esempio per far capire che questa misura non penalizzerà solo i non vaccinati ma anche attivit… - AlessandraZadro : RT @LUIGIVACCARO5: Covid, bozza dl: dal 15 febbraio over 50 al lavoro solo con Super pass - Cronaca - ANSA INFAMI ! -