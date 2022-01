Quirinale, Draghi candidato ideale ma frenato da chi teme le elezioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si comincia il 24 gennaio, ma questa volta più che mai i partiti sono ancora lontanissimi da qualsiasi accordo sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Lo stallo è perfetto, con Mario Draghi teoricamente candidato ideale per avere i voti di tutti o quasi ma in realtà frenato da tutti quelli che temono le elezioni anticipate, e con Silvio Berlusconi, forse il più divisivo dei nomi che si possa immaginare ma che i suoi descrivono determinato ad andare fino in fondo. Anche la mossa dei senatori M5s - chiedere ufficialmente il bis di Sergio Mattarella - non pare al momento sortire alcun effetto, se non nelle dinamiche interne al Movimento, e non solo perché il capo dello Stato ha fin qui escluso ripetutamente l'eventualità di un secondo mandato. Il no ribadito già a capodanno da Fdi e Lega sembra ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si comincia il 24 gennaio, ma questa volta più che mai i partiti sono ancora lontanissimi da qualsiasi accordo sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Lo stallo è perfetto, con Marioteoricamenteper avere i voti di tutti o quasi ma in realtàda tutti quelli che temono leanticipate, e con Silvio Berlusconi, forse il più divisivo dei nomi che si possa immaginare ma che i suoi descrivono determinato ad andare fino in fondo. Anche la mossa dei senatori M5s - chiedere ufficialmente il bis di Sergio Mattarella - non pare al momento sortire alcun effetto, se non nelle dinamiche interne al Movimento, e non solo perché il capo dello Stato ha fin qui escluso ripetutamente l'eventualità di un secondo mandato. Il no ribadito già a capodanno da Fdi e Lega sembra ...

