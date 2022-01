Mediaset sotto attacco, il conduttore non risparmia l’aspra critica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mediaset questa volta finisce nel mirino di aspre critiche e il protagonista principale è un conduttore molto conosciuto: scopriamo cosa è successo. Si torna a parlare di palinsesti tv e di malumori che nelle ultime ore hanno visto protagonista social proprio uno dei conduttori che da anni è uno dei punti di riferimento di Leggi su youmovies (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.questa volta finisce nel mirino di aspre critiche e il protagonista principale è unmolto conosciuto: scopriamo cosa è successo. Si torna a parlare di palinsesti tv e di malumori che nelle ultime ore hanno visto protagonista social proprio uno dei conduttori che da anni è uno dei punti di riferimento di

Advertising

athene2551 : @reportrai3 vorrei vedere un bel servizio sul canone rai! mi piacerebbe proprio capire cosa c’è sotto,la pubblicità… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, i contagi in Gb tornano sotto i 200mila #gb - ManForm_ : RT @MediasetTgcom24: Covid, i contagi in Gb tornano sotto i 200mila #gb - MediasetTgcom24 : Covid, i contagi in Gb tornano sotto i 200mila #gb - infoitcultura : Mediaset, “furto” in diretta: rubano l’ospite a Rai Uno da sotto il naso -