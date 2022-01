Le alternative al lockdown esistevano, ma si è optato per la strada peggiore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Thomas Fazi (saggista, giornalista, traduttore e autore di documentari) e Sara Gandini (epidemiologa/biostatistica) Il fatto che in Italia si torni a parlare come se nulla fosse di lockdown – o meglio, che le autorità si possano permettere di farlo senza ritrovarsi la gente in piazza coi forconi un attimo dopo – è la dimostrazione dell’assoluta mancanza di consapevolezza, a livello di percezione generale, di quanto siano stati fallimentari i lockdown passati. E non ci riferiamo alle loro devastanti conseguenze in termini economici, sociali o psicologici – ormai stranote –, ma al fatto che i lockdown degli ultimi due anni hanno clamorosamente fallito anche in base all’unico criterio che esiste per giustificarli: quello di “salvare vite”, ridurre la mortalità da Covid ed evitare la saturazione degli ospedali. I numeri parlano chiaro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Thomas Fazi (saggista, giornalista, traduttore e autore di documentari) e Sara Gandini (epidemiologa/biostatistica) Il fatto che in Italia si torni a parlare come se nulla fosse di– o meglio, che le autorità si possano permettere di farlo senza ritrovarsi la gente in piazza coi forconi un attimo dopo – è la dimostrazione dell’assoluta mancanza di consapevolezza, a livello di percezione generale, di quanto siano stati fallimentari ipassati. E non ci riferiamo alle loro devastanti conseguenze in termini economici, sociali o psicologici – ormai stranote –, ma al fatto che idegli ultimi due anni hanno clamorosamente fallito anche in base all’unico criterio che esiste per giustificarli: quello di “salvare vite”, ridurre la mortalità da Covid ed evitare la saturazione degli ospedali. I numeri parlano chiaro. ...

Advertising

ilfattoblog : Le alternative al lockdown esistevano, ma si è optato per la strada peggiore - daniele_dazzi : @AG_AleGavi @ARomano1987 @claudio02166 @marioadinolfi Ammettiamo che questa dittatura sanitaria non sia mai esistit… - Tia28086561 : @maidiremai1972 @Shinji_Ikari82 @BidoliNicola @pbecchi non è che non servono. servono ma con una efficacia minore.… - lina_ottanelli : @stefanococcia60 @senzasinistra Lei avrebbe fatto lockdown? Vede molte alternative? Qualche best practice estera? Io boh - Guvizzini : RT @marcodimaio: Sono favorevole al lockdown per contrastare la pandemia. Sì, non ci sono alternative; ma deve essere SOLO per chi non vuol… -