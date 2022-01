Juve - Napoli, la sfida dei doppi ex: ecco i titolari della squadra dei sogni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Top11 che esce dalla mescolanza di doppi ex di Juventus e Napoli è - a tutti gli effetti - una grande squadra che - saltando qua e là nel tempo - sarebbe sempre competitiva, attrezzata per vincere, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Top11 che esce dalla mescolanza diex dintus eè - a tutti gli effetti - una grandeche - saltando qua e là nel tempo - sarebbe sempre competitiva, attrezzata per vincere, ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - Deborah_Juve : RT @VlnN94: Dato che siamo in fervida attesa della decisione dell'ASL campana, direi di riproporre il gol che ha deciso l'ultimo Juve Napol… - emptygodd : ma solo con juve napoli succedono ste cose fatemi capire -