Guenda Goria | il 2022 inizia con una vera e propria bomba | “Felice di darvi questa notizia”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un inizio dell’anno scintillante per, la figlia di Maria Teresa Ruta. Momenti di felicità per lei, occasione imperdibile, bellissimaper lei (Youtube)La giovane figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta hato il suocon unadavvero, musicista e attrice teatrale, ha infatti annunciato una nuovissima esperienza che la vedrà in TV tra pochissimo. Laè davvero strepitosa e sarà un orgoglio dei genitori, che della TV han fatto il loro lavoro. Leggi anche >>> “Basta, chiamate il mio avvocato”: follia razzista al GF Vip, si vuole ritirare subito VIDEO...

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo, diventa un'inviata televisiva. La giovane ex concorrente del GF Vip è in un momento particolarmente felice della sua vita privata e si ...Amedeovs Vera Miales/ "e la mia famiglia vengono prima di tutto" Vera Miales: 'A Biagio D'Anelli piace giocare con i sentimenti' Vera Miales parla per la prima volta della sua ...Guenda Goria sarà nel programma Top-Tutto quanto fa tendenza su Rai 1 e girerà nelle principali città italiane alla ricerca di idee su lifestyle e tendenze cittadine.Guenda Goria sbarca in Rai con Top: "Vi porto alla scoperta di Milano" Guenda Goria al timone di nuovo progetto Rai: ad annunciarlo è stata proprio la ...