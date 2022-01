Fedez torna negativo al Covid

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo Chiara Ferragni, risultata negativa qualche giorno fa al tampone molecolare cui si era sottopost,a seguendo le direttive, adesso anche il maritosi è negativizzato. Lo annuncia lo stesso rapper con un video sulle sue storie di Instagram, dove campeggia la scritta in sovrimpressione ‘’: “Ragazzi è ufficiale, sono ufficialmente, finalmente libero di scorrazzare, di correre, di librarmi. Libero di stare sul divano a casa senza”. Siasia Ferragni, per tutta la durata della malattia, sono risultati asintomatici. “Finalmente posso riempire di baci i miei bimbi”, scrive il rapper su una foto che lo ritrae mentre abbraccia i piccoli Leone e Vittoria. L'articolo proviene da Italia Sera.

