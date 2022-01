Ex di Temptation: “Non so perché non mi hanno presa al GF Vip”, ma ora punta all’Isola dei Famosi “la farei” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonella Fiordelisi ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, ha parlato del GF Vip in quanto, nel corso delle prime battute, era trapelato con insistenza il suo nome. Antonella Fiordelisi dopo il “no” al GF Vip punta l’Isola dei Famosi Io avevo fatto dei provini durante il Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonella Fiordelisi ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, ha parlato del GF Vip in quanto, nel corso delle prime battute, era trapelato con insistenza il suo nome. Antonella Fiordelisi dopo il “no” al GF Vipl’Isola deiIo avevo fatto dei provini durante il Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex di Temptation: “Non so perché non mi hanno presa al GF Vip”, ma ora punta all’Isola dei Famosi “la farei”… - Labinot49573606 : @LightWitch89 @Celeste58353810 Guarda che non siamo a temptation island - sobokminnie : Non sono interessata al temptation island coreano su Netflix ma raga lei MERAVIGLIOSA. BELLISSIMA. Ho visto che nel… - lorisz841 : RT @vogliosolot3: Avevo visto Nathaly a temptation island, non mi ricordavo perché non mi piacesse ma ora a vederla di nuovo al #gfvip l’ho… - vogliosolot3 : Avevo visto Nathaly a temptation island, non mi ricordavo perché non mi piacesse ma ora a vederla di nuovo al #gfvip l’ho capito -