Covid, 6 decessi e 5315 nuovi positivi oggi in Abruzzo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 5315 (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 124093. Dei positivi odierni, 3165 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 66 e 96 anni, di cui due residenti in provincia di Teramo, tre in provincia di Chieti e uno in provincia di Pescara) e sale a 2654. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 88124 dimessi/guariti (+360 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei ...

