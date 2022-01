Basket, i club di A: "Urgono risposte dal Governo. Delusi per le riduzioni delle capienze" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 4 gennaio 2022 " Come anticipato ieri dal presidente di LegaBasket Umberto Gandini , i club della Serie A di Basket si sono riuniti oggi in videoconferenza. I piatti forti dell'incontro distanza ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 4 gennaio 2022 " Come anticipato ieri dal presidente di LegaUmberto Gandini , idella Serie A disi sono riuniti oggi in videoconferenza. I piatti forti dell'incontro distanza ...

Advertising

zazoomblog : Basket Serie A 2021-2022: riposizionate 14a e 16a giornata. Grido di dolore della LBA su capienze e bilanci dei clu… - DnaBiancorosso : Lega Basket Serie A - I club della LBA: ‘Delusi per la riduzione della capienza, in pericolo la sopravvivenza del s… - sportface2016 : #Basket, i club della #LBA: 'Delusi per riduzione capienza palasport, vogliamo ripristino al 60%' - vecchiocuore : Eppure mi avevano assicurato che solo il Milan potesse perdere il capitano della squadra a 0. Almeno il nostro ex c… - Agendaviaggi : Valori fondamentali della vita come amicizia, lealtà, autodisciplina e rispetto per sé e per gli altri.… -