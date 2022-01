Agenda 2030, Bruxelles a caccia di esperti: bando aperto fino al 2 febbraio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Commissione europea ha lanciato un invito agli esperti per partecipare ai cinque comitati di missione che forniranno consulenza sull’attuazione delle missioni dell’Ue. Le missioni mirano a fornire soluzioni alle principali sfide globali entro il 2030: adattamento ai nostri cambiamenti climatici, arrivo dei nostri oceani e delle nostre acque, città climaticamente neutre e intelligenti e un accordo sul suolo per l’Europa. Ogni consiglio sarà composto da un massimo di 15 esperti indipendenti di alto livello con profili diversi, ad esempio da imprese, pubblica amministrazione, scienza, cultura, impegno dei cittadini e società civile, proveniente da tutto livello Europa e oltre. Basandosi sul lavoro dei primi comitati di missione in carica fino a dicembre 2021, i compiti principali dei nuovi comitati saranno quelli di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Commissione europea ha lanciato un invito agliper partecipare ai cinque comitati di missione che forniranno consulenza sull’attuazione delle missioni dell’Ue. Le missioni mirano a fornire soluzioni alle principali sfide globali entro il: adattamento ai nostri cambiamenti climatici, arrivo dei nostri oceani e delle nostre acque, città climaticamente neutre e intelligenti e un accordo sul suolo per l’Europa. Ogni consiglio sarà composto da un massimo di 15indipendenti di alto livello con profili diversi, ad esempio da imprese, pubblica amministrazione, scienza, cultura, impegno dei cittadini e società civile, proveniente da tutto livello Europa e oltre. Basandosi sul lavoro dei primi comitati di missione in caricaa dicembre 2021, i compiti principali dei nuovi comitati saranno quelli di ...

