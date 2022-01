A come acqua, A come arte (Di mercoledì 5 gennaio 2022) acqua, spazi isolati e figure in costume da bagno. Una giovane donna pronta sul trampolino. Un giovane statuario. Una donna in posa e un’altra a gambe incrociate. Un fanciullo bendato. Il capo chino e una mela rossa. Luoghi inesplorati della mente. Il bisogno e l’urgenza del ritorno all’origine. L’azzurro, una piscina, il mare e l’inconscio. Giochi cromatici che si scompongono e ricompongono simultaneamente. Una sequenza narrativa, che segue un filo rosso. Personaggi pronti a tuffarsi. Concepire e visualizzare un gesto, che è al tempo stesso atletico e sociale. Un’azione fisica, emotiva e rinnovatrice. L’arte che entra nei pensieri. Con percezioni, ricordi, parole e rabbia. Riflessioni animate da colore, amore e materia. Una scena, osservata e riprodotta. Soggetti e immagini scandagliate e sminuzzate. Particolari, catturati su una tela, che ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 5 gennaio 2022), spazi isolati e figure in costume da bagno. Una giovane donna pronta sul trampolino. Un giovane statuario. Una donna in posa e un’altra a gambe incrociate. Un fanciullo bendato. Il capo chino e una mela rossa. Luoghi inesplorati della mente. Il bisogno e l’urgenza del ritorno all’origine. L’azzurro, una piscina, il mare e l’inconscio. Giochi cromatici che si scompongono e ricompongono simultaneamente. Una sequenza narrativa, che segue un filo rosso. Personaggi pronti a tuffarsi. Concepire e visualizzare un gesto, che è al tempo stesso atletico e sociale. Un’azione fisica, emotiva e rinnovatrice. L’che entra nei pensieri. Con percezioni, ricordi, parole e rabbia. Riflessioni animate da colore, amore e materia. Una scena, osservata e riprodotta. Soggetti e immagini scandagliate e sminuzzate. Particolari, catturati su una tela, che ...

Advertising

UffiziGalleries : Tre stanze coperte di spugne, rocce e altri materiali facevano da sfondo a fontane, giochi d’acqua e sculture magni… - maxeffe74 : @ItalianComments Almeno al punto 3 si raccomandano di non fare come con il basmati che si mette in acqua fredda. Pe… - Giacomo16887166 : @LUCA08103828 @LunatiLuciano Secondo me x come la vedo io, vi conviene indagare i soldi vengono raccolti, ma se ve… - margras70 : RT @IlariaBifarini: Davvero non riesco a capacitarmi di come questa farsa possa continuare, la narrazione ormai fa acqua da tutte le parti.… - d4rk1974 : RT @IlariaBifarini: Davvero non riesco a capacitarmi di come questa farsa possa continuare, la narrazione ormai fa acqua da tutte le parti.… -