Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in scena al Teatro Duse | ecco quando

Scusa sono in riunione…ti posso richiamare? – ph Renzo DaneluzziDal 7 al 9 gennaio il duo sarà protagonista della commedia "Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?" a Bologna BOLOGNA – Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti della commedia 'Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?', in scena al Teatro Duse di Bologna dal 7 al 9 gennaio 2022 (venerdì e sabato alle ore 21, domenica ore 16). La pièce, scritta e diretta da Pignotta, è un ritratto della generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da smettere di ridere ed ironizzare su sé stessa. Il titolo racconta, dunque, già molto di questa commedia: una frase che si trasforma in ...

