Vaccini buttati e falsi Green pass | medico finisce in carcere | accusato di falso in atto pubblico e peculato

Advertising

AnnaritaNinni : Vaccini 'buttati' e Green pass falsi, Cc arrestano medico - Ultima Ora - ANSA - FaraoneLino : Vaccini buttati in discarica e Green Pass falsi: i Cc arrestano un medico - statodelsud : Vaccini ‘buttati’ e Green pass falsi, Cc arrestano medico - Pino__Merola : Vaccini ‘buttati’ e Green pass falsi, Cc arrestano medico - PupiaTv : 120 vaccini buttati e falsi Green Pass: arrestato medico -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini buttati

ANSA Nuova Europa

Avrebbe falsificato 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti - cOVID e consentendo a 73 persone di ottenere il Green pass senza inoculazione. Inoltre avrebbe fatto sparire 120 ...Falso in atto pubblico per 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti - Covid che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio Green pass, ritenuti falsi, per ...Avrebbe buttato 120 dosi di vaccino, invece di somministrarle, permettendo a 73 persone di ottenere il Green pass, il medico arrestato stamattina dai ...Non solo ha falsificato 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti-Covid, consentendo a oltre 70 persone di ottenere il Green pass senza inoculazione, ma ha anche buttato almeno 120 ...