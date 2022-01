(Di martedì 4 gennaio 2022)su, in prima visione, va in onda Un', ilcone Michele Riondino,di. Un'è ilscelto per far compagnia al pubblicosualle 21:20. Una prima visione in chiaro per questo musical italianodie Mogol, diretto da Marco Danieli e interpretato da Michele Riondino e. La trama si muove inseguendo Matteo (Michele Riondino) e Francesca (), due giovani che scoprono l'amore, si perdono, ...

Advertising

Stasera_in_TV : RAI 4: (23:39) Zathura Un'avventura spaziale (Film) #StaseraInTV 04/01/2022 #SecondaSerata @RaiQuattro - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un'avventura: il film con Laura Chiatti sulle note di Lucio Battisti stasera su Rai3… - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Un'avventura (Film) #StaseraInTV 04/01/2022 #PrimaSerata #un_avventura @RaiTre - lillydessi : 'Un'avventura' film-omaggio a Lucio Battisti: trama, cast e dove vederlo martedì 4 gennaio 2022 - GuidaTVPlus : 04-01-2022 21:15 #Cielo Il centenario che salto' dalla finestra e scomparve #Avventura #Film #StaseraInTV -

Ultime Notizie dalla rete : avventura film

Marida Caterini

È undi, fa anche paura e spero anche ridere, non una lezione morale che faccia sentire colpevole il pubblico . Guardiamo i bambini come adulti diventati tali più rapidamente vedendo ...Perduti nel tempo/ Su Rai 2 ilcon Rachel Skarsten Un'di Rai 3 diretto da Marco Danieli lUn'andrà in onda oggi, 4 gennaio 2021, a partiredalle ore 21.20 su Rai 3. ...Una nuova foto trapelata dal set di Thor: Love and Thunder mostra l'inedito costume di Valkyrie, interpretata da Tessa Thompson ...Stasera su Rai3, in prima visione, va in onda Un'avventura, il film con Laura Chiatti e Michele Riondino, sulle note di Lucio Battisti. Un'avventura è il film scelto per far compagnia al pubblico stas ...