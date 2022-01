Traffico Roma del 04-01-2022 ore 20:00 (Di martedì 4 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera per ritrovati e siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo veschi a seguito di un incidente si stanno formando code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Tuscolana e Appia poco lontano sempre per un incidente si sta in coda sulla via Tuscolana in uscita dalla città tra via delle Capannelle e il raccordo anulare possibili rallentamenti poi sulla via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe dove si transita su carreggiate ridotte Per consentire i lavori all’ impianto semaforico Per quanto riguarda il trasporto pubblico nelle giornate di domani e dopodomani 6 gennaio in base alle indicazioni della Questura sulla linea a della metro potrebbero essere temporaneamente chiuse le stazioni in Spagna e Flaminio come misura preventiva per evitare assembramenti bene da Massimo pesca e tutto Grazie ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera per ritrovati e siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo veschi a seguito di un incidente si stanno formando code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Tuscolana e Appia poco lontano sempre per un incidente si sta in coda sulla via Tuscolana in uscita dalla città tra via delle Capannelle e il raccordo anulare possibili rallentamenti poi sulla via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe dove si transita su carreggiate ridotte Per consentire i lavori all’ impianto semaforico Per quanto riguarda il trasporto pubblico nelle giornate di domani e dopodomani 6 gennaio in base alle indicazioni della Questura sulla linea a della metro potrebbero essere temporaneamente chiuse le stazioni in Spagna e Flaminio come misura preventiva per evitare assembramenti bene da Massimo pesca e tutto Grazie ...

