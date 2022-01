Serie A | uragano Omicron | Juve-Napoli a rischio 6 positivi tra i campani | verifiche Asl | focolai Salernitana e Verona Ma la Lega calcio | nessun rinvio

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Serie A, uragano Covid sul campionato: tante le squadre colpite #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ??… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Serie A, uragano Covid sul campionato: tante le squadre colpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie uragano

Il Messaggero

Ladi tornado che ha devastato gli Stati Uniti è solo l'ultimo capitolo di una triste lunga saga ... L'Ida ha provocato 30 - 32 miliardi di dollari di danni per le assicurazioni, mentre la ...... New York, North Carolina e Pennsylvania - hanno propostesulla protezione della privacy dei ... i recenti eventi meteorologici letali verificatisi negli Stati Uniti, come l'Ida e il ...Il Covid minaccia la Serie A, forse come mai prima d'ora. Le squadre annunciano nuovi casi di positività praticamente ogni giorno e molte di loro ...Sono Arthur, Pinsoglio e Chiellini i positivi in casa Juventus mentre Simone Inzaghi sta facendo a meno di Dzeko, Cordaz e Satriano Juventus e Inter premono per il rinvio della Supercoppa del 12 genna ...