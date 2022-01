Serie A, tre partite a rischio rinvio: focolai di Covid-19 nelle squadre (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono tre le partite del campionato di Serie A a rischio rinvio nella 20esima giornata: si tratta di Spezia-Verona, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. I positivi sono: 8 al Verona, 7 all’Udinese e 9 alla Salernitana. “Hellas Verona FC comunica che – attualmente – dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. “Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono tre ledel campionato diA anella 20esima giornata: si tratta di Spezia-Verona, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. I positivi sono: 8 al Verona, 7 all’Udinese e 9 alla Salernitana. “Hellas Verona FC comunica che – attualmente – dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al-19 dopo test specifici effettuatiscorse ore. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. “Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Como ? Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would… - TuttoSalerno : Come finirà la Serie A, ecco chi vincerà lo Scudetto e le tre squadre condannate alla B - AlexRotaConti1 : RT @acmilan: #OnThisDay vs Como ? Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would you expect… - RaffaellaVecch2 : L'opposizione fatta bene da persone serie. Grazie all'iniziativa di @DarioNanniRoma l'impianto di atletica di Tor T… - 5_jacg : RT @acmilan: #OnThisDay vs Como ? Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would you expect… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tre Epstein - Giuffre, principe Andrea chiede archiviazione causa ... suicidatosi in carcere, sostiene che il duca di York abusò tre volte di lei quando era ancora minorenne. Le violenze sarebbero avvenute nel corso di una serie di incontri a Londra, New York, Florida ...

Chi è Valentina Ferragni: età, altezza, peso, fidanzati e vita privata E' la minore di tre sorelle : la famosa influencer Chiara , nata nel 1987 , e Francesca , del 1989 . Nel 2021 appare spesso nella serie di Amazon Prime dedicata alla vita di coppia di sua sorella ...

Serie A, 20^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche Sky Sport Dal gol di Koulibaly fino a Bernardeschi: tutte le statistiche di Juve-Napoli Sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha pubblicato una serie di statistiche interessanti sul match tra Juventus e Napoli ...

Banella: “La squadra di Serie D è prima, le giovanili stanno facendo bene” La Federazione ha rinviato due giornate dei campionati regionali, che riguardano ad esempio la nostra squadra di Serie D. Per quanto concerne invece i tornei territoriali, quindi anche i settori ...

... suicidatosi in carcere, sostiene che il duca di York abusòvolte di lei quando era ancora minorenne. Le violenze sarebbero avvenute nel corso di unadi incontri a Londra, New York, Florida ...E' la minore disorelle : la famosa influencer Chiara , nata nel 1987 , e Francesca , del 1989 . Nel 2021 appare spesso nelladi Amazon Prime dedicata alla vita di coppia di sua sorella ...Sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha pubblicato una serie di statistiche interessanti sul match tra Juventus e Napoli ...La Federazione ha rinviato due giornate dei campionati regionali, che riguardano ad esempio la nostra squadra di Serie D. Per quanto concerne invece i tornei territoriali, quindi anche i settori ...