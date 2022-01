Sanremo 2022: Gianni Morandi rischia la squalifica (Di martedì 4 gennaio 2022) Rischio squalifica per Gianni Morandi, che potrebbe essere estromesso dal prossimo Festival della canzone italiana, in programma al teatro Ariston di Sanremo dal 1° al 5 febbraio. Il popolare cantante di Monghidoro, secondo quanto riportato da All Music Italia, avrebbe inavvertitamente spoilerato il brano sanremese, Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti. Gianni Morandi pubblica su Facebook il brano di Sanremo L'episodio, che potrebbe costare caro a Gianni Morandi, è avvenuto nella mattinata di lunedì 3 gennaio, quando l'artista ha caricato sul suo profilo Facebook, un video backstage, nel quale era possibile ascoltare il brano. La clip, della durata di 13 minuti, con la presenza, oltre del cantante bolognese, anche ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 gennaio 2022) Rischioper, che potrebbe essere estromesso dal prossimo Festival della canzone italiana, in programma al teatro Ariston didal 1° al 5 febbraio. Il popolare cantante di Monghidoro, secondo quanto riportato da All Music Italia, avrebbe inavvertitamente spoilerato il brano sanremese, Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti.pubblica su Facebook il brano diL'episodio, che potrebbe costare caro a, è avvenuto nella mattinata di lunedì 3 gennaio, quando l'artista ha caricato sul suo profilo Facebook, un video backstage, nel quale era possibile ascoltare il brano. La clip, della durata di 13 minuti, con la presenza, oltre del cantante bolognese, anche ...

Advertising

GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - raswiftie : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… - tewwytety : RT @blind_rhea: Un'anteprima del backstage di Sanremo 2022 da Sorrisi e Canzoni ? - sonogemelli : RT @kkeepc4lm: Siamo nel 2022 e ancora non ci sono le vacanze nella settimana di Sanremo -