Sangiovanni e Madame raggiungono un nuovo traguardo con "Perso nel buio"

"Perso nel buio" di Sangiovanni con Madame è disco d'oro. Il brano, pubblicato da Sugar il 12 novembre 2021, mostra una versione inedita dell'artista, più matura e profonda, legata ad un percorso di crescita anche personale.

A poche settimane dal Festival di Sanremo in cui è in gara con il brano "Farfalle", Sangiovanni inizia il 2022 con l'ennesima certificazione che porta il suo ricco curriculum a 17 dischi di platino e quattro dischi d'oro. Sangiovanni sta lavorando al suo nuovo album.

