RTX Day da MediaWorld: ecco dove torneranno disponibili le schede video più richieste del momento (Di martedì 4 gennaio 2022) Torna da MediaWorld l'RTX Day, una giornata all'insegna della vendite delle schede grafiche di NVIDIA presso la nota catena hi-tech. Come avvenuto qualche mese fa, saranno di nuovo disponibili – a prezzo di listino – le introvabili GPU. RTX Day torna l'8 gennaio – 04012022 www.computermagazine.itBuone, anzi ottime notizie per i gamer di tutta Italia. Siete alla ricerca disperata di una nuova scheda grafica per aggiornare il vostro computer da gaming o volete assemblarne uno ex novo? Sicuramente vi sarete imbattuti nell'ormai leggendaria penuria di GPU – e componenti hardware in generale – che affligge il mercato da ormai due anni. Ebbene, MediaWorld, nota catena hi-tech, è pronta a venire in vostro soccorso con gli RTX Days. Come avvenuto qualche mese fa, torna la giornata dedicata alle RTX, ...

