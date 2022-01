Procura di Varese | chiedemmo pericolosità sociale per Davide Paitoni

Advertising

fattoquotidiano : Davide Paitoni, la ministra Marta Cartabia: “Accertamenti urgenti”. La procura di Varese: “Avevamo contestato la pe… - Livia_DiGioia : RT @fattoquotidiano: Davide Paitoni, la ministra Marta Cartabia: “Accertamenti urgenti”. La procura di Varese: “Avevamo contestato la peric… - Italia_Notizie : Davide Paitoni, la ministra Marta Cartabia: “Accertamenti urgenti”. La procura di Varese: “Avevamo contestato la pe… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Davide Paitoni, la ministra Marta Cartabia: “Accertamenti urgenti”. La procura di Varese: “Avevamo contestato la peric… - Adnkronos : Omicidio #Varese, procura: 'Da gip pericolosità non riconosciuta'. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Procura Varese

LaPresse

La nota delladiInpende un procedimento penale nei confronti di Davide Paitone, in carcere per l'omicidio del figlio di 7 anni, " per i reati di lesioni e minacce , in relazione a denunce ...commenta Oltre al procedimento penale per l'omicidio del figlio, inpende nei confronti di Davide Paitoni 'un procedimento penale per tentato omicidio ai danni di un collega di lavoro'. Lo spiega la stessa, secondo cui il 26 novembre i pm ...A novembre la Procura di Varese aveva chiesto la pericolosità sociale per Davide Paitoni, dopo che aveva tentato di uccidere un collega in azienda ...Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Davide Paitoni, il 40enne accusato di aver accoltellato a morte il figlio di 7 anni, deve rispondere di omicidio "con l'aggravante della premeditazione e ...